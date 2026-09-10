De uitvaart van de Noorse koning Harald is woensdag in ons land door ruim een half miljoen mensen bekeken. Een registratie van twee uur op NPO 1 rond het middaguur trok in totaal 526.000 kijkers, blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO).

De presentatie van de uitzending was in handen van Saïda Maggé. Zij werd bijgestaan door koningshuisdeskundige Josine Droogendijk.

De laatste grote koninklijke uitvaart was in 2022, toen afscheid werd genomen van de Britse koningin Elizabeth. Destijds keken ruim anderhalf miljoen mensen naar de verschillende registraties.