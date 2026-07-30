Universal bouwt spookhuizen in teken van Ozzy Osbourne

Universal werkt aan twee spookhuizen in het teken van de overleden heavymetalster Ozzy Osbourne. De huizen staan in twee pretparken van Universal, Universal Studios Hollywood en Universal Orlando Resort, meldt The Hollywood Reporter. De attracties zijn een "niet-traditioneel eerbetoon" aan Osbourne, aldus Universal.

De twee huizen in Californië en Florida verschillen van elkaar. Het spookhuis in Californië is ingericht als psychiatrische inrichting, het Osbourne Asylum. Het huis in Florida ziet eruit als een ruïne waar bezoekers aan het einde in een bijzondere trein stappen, een verwijzing naar zijn hit Crazy Train (1980). In beide huizen is de muziek van Osbourne te horen.

De attracties zijn ontwikkeld in samenwerking met de familie van Osbourne. Volgens weduwe Sharon Osbourne en hun zoon Jack Osbourne is de "geest" van de zanger in de huizen "tot leven gebracht". "Het is een geweldig eerbetoon aan Ozzy." De huizen gaan ergens de komende weken open.

Osbourne was met name bekend van de band Black Sabbath, maar bracht ook solomuziek uit. Hij wordt gezien als een pionier in het heavymetalgenre. De zanger overleed in juli 2025 op 76-jarige leeftijd.