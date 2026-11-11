Usher en Chris Brown hebben twee concerten van hun gezamenlijke The R&B Tour geannuleerd. De twee zangers schrapten voor komende maandag een show in het SoFi Stadium in Los Angeles en ook hun concert op 6 december in het Hard Rock Stadium in Miami gaat niet meer door, valt te lezen op de website van Ticketmaster.

Er is geen uitleg gegeven voor het annuleren van de concerten, maar volgens entertainmentwebsite TMZ zijn er momenteel spanningen tussen de twee artiesten. De zangers zouden een week geleden een verhitte discussie hebben gehad bij hun show in Atlanta. Ze waren het volgens bronnen niet eens over het tijdstip waarop hun optreden moest beginnen. TMZ stelt dat de problemen nog niet zijn opgelost en dat de kou nog niet uit de lucht is, maar stelt ook dat het onduidelijk is of het schrappen van de optredens te maken heeft met de vermeende ruzie.

De zangers hebben woensdagavond nog wel een concert op hun agenda staan. Het laatste optreden van de tour staat vooralsnog gepland voor 12 december in Tampa in Florida.