Eindelijk mag Vajèn van den Bosch met de buitenwereld delen wat ze zelf al een paar weken wist. De Nederlandse ster is komend voorjaar op West End te zien in een van de hoofdrollen in The Greatest Showman, een groots opgezette nieuwe Disney-musical gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. Na een proefperiode in Bristol eerder dit jaar mag de 28-jarige Van den Bosch haar rol ook in Londen gaan spelen.

"Ik had hier zo enorm op gehoopt nadat we begin mei in Bristol onze laatste show speelden", legt ze uit. "Ik heb het wel meteen met mijn ouders gedeeld. Zij leven altijd met mij mee en ze weten hoe graag ik dit wilde." Van den Bosch werd afgelopen najaar gevraagd of zij auditie wilde doen voor de eerste speelperiode in Bristol. "Het gebeurt eigenlijk nooit dat Nederlanders voor zo'n proeftijd op de radar staan. Maar een Duitse casting director dacht aan mij omdat ik daar in een aantal voorstellingen heb gestaan."

In Bristol werd de show helemaal vanaf nul opgebouwd. "Ik stond daar naast de componisten, Justin Paul en Benji Pasek", vertelt Van den Bosch. "Dat zijn zulke grote namen in de muziekwereld. Zij hebben zo bizar veel prijzen gewonnen." The Greatest Showman gaat over P.T. Barnum, die in de negentiende eeuw door de VS reisde met een groot circus vol paradijsvogels.

Trots op jezelf

"De filmversie uit 2017 heeft zoveel voor mensen betekend. Bij de artiestenuitgang stonden elke avond mensen die ons vertelden dat ze alle nummers uit het hoofd kennen en dat ze kracht en hoop halen uit de boodschap dat je trots op jezelf mag zijn, wie je ook bent."

Toen de musical in Bristol goed liep, hoopte Van den Bosch dat ze mee zou mogen naar Londen. "Dat is geen vaststaand gegeven", legt ze uit. "Maar het was inmiddels wel mijn grootste wens geworden. Bovendien staan we op West End in het mooiste theater ter wereld."

Nederlandse fans

De actrice gaat voor de productie naar Londen verhuizen. "Ik heb daar voor de repetities al zeven weken geleefd, maar nu kan ik echt gaan ervaren hoe het leven daar is", lacht ze. "Het voelt nog zo onwerkelijk en surrealistisch. En ik vind het ook retespannend. Ik ben een enorme perfectionist en als je hier op een podium staat, zijn er nog meer ogen op je gericht dan in Nederland."

Sowieso hoopt ze dat er veel Nederlanders naar de show komen kijken. "In Bristol wachtten elke avond wel een paar landgenoten mij bij de uitgang op. Het voelt heel bijzonder dat mensen zo'n afstand voor mij reisden. Ook voor de Nederlandse fans ga ik er in Londen álles uitslepen wat erin zit - en méér."