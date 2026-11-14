Het vijftigjarig jubileum van de wereldberoemde musical EVITA vraagt om de nodige voorbereiding. Voor Vajèn van den Bosch, die vanaf half november in Nederlandse theaters de hoofdrol speelt van Eva Perón (Evita), gaan er maanden van voorbereiding aan vooraf die vooral vocaal veeleisend is. "Het voelt als een marathon. Het is vocale acrobatiek, waarbij je je stem leert trainen op alle nummers", zegt de 28-jarige musicalster over de complexe nummers die ze zingt.

In gesprek met ANP vertelt Van den Bosch dat ze de afgelopen weken alle 27 liedjes uit de musical iedere dag twee keer zingt om zo haar stem te blijven trainen. De zangeres doet dit thuis, in de auto of tijdens de afwas. "Je stem is een spier en op die manier kun je je stem eraan laten wennen. Aan de ene kant is het technisch om te kijken hoe je een hoge noot kan maken. Maar ook heel erg in combinatie met gevoel", legt ze uit.

Want het gevoel overbrengen van een nummer is voor haar het belangrijkste. "Je vertelt een verhaal en dat wil ik zo goed mogelijk overbrengen. Ik word zelf altijd het meest geraakt als een nummer echt binnenkomt", vervolgt de Nederlandse zangeres. "Het is briljante muziek die je moet leren kennen om het te begrijpen. Er is geen andere manier om een verhaal zo direct in je hart te laten gaan als door middel van muziek. Om dat te doen met een orkest van dertig muzikanten is heel inspirerend."

Zenuwen

Volgens de zangeres vraagt ieder nummer uit de musical wel iets anders. "Rainbow High is een geweldige song, maar echt wel heel pittig. Dat gaat enorm de hoogte in. Met Buenos Aires is dat weer heel anders. Dat is een heel snel nummer en dus ben ik meer bezig met ritme en om op volle snelheid de woordjes kloppend te plaatsen", legt Van den Bosch uit. Een van haar lievelingsnummers is You Must Love Me. "Een vrouw die hoort dat ze heel ziek is en dat haar einde nadert, daar moet je met dit nummer mee naar binnen gaan. Dat is weer zo'n contrast."

Hoewel de Nederlandse inmiddels tal van musicalervaring heeft met hoofdrollen in The Sound of Music, Grease, Les Misérables, Wicked en Frozen, vindt ze het naar eigen zeggen nog steeds spannend om haar woonkamer te verruilen voor een volle zaal. "Het voelt heel veilig om in de woonkamer voor mezelf te zingen. Straks sta ik op het toneel en dan moet het voor iedereen in de zaal. Ik ben altijd heel erg zenuwachtig. Ik dacht altijd dat het minder zou worden, maar het wordt eigenlijk zelfs meer. Ik ben ook blij dat ik het op het podium gelijk kan loslaten en bezig kan zijn met waar het om draait: het ten gehore brengen van de mooie muziek."

De musical EVITA telt 36 voorstellingen in grote Nederlandse theaters. De première vindt plaats op 18 november in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.