Valerio Zeno presenteert het nieuwe seizoen van Echte Jongens Op Safari. Onder anderen Tommie Christiaan, DJ Tony Junior en realityster Rarko10 doen mee aan het Videoland-programma, heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt.

In het programma trekken veertien bekende mannen naar Zuid-Afrika, waar ze verdeeld over twee teams verschillende opdrachten uitvoeren en het tegen elkaar opnemen. Zeno presenteerde eerder vier seizoenen van Echte Meisjes In de Jungle.

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen te zien is.