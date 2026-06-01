Kim-Lian van der Meij, Anouk Maas en Cystine Carreon spelen alle drie de rol van Cruella de Vil in de musical 101 Dalmatiërs. De actrices gaan de rol delen, meldt theaterproducent MediaLane maandag.

"De drie steractrices die bij ons in de huid van Cruella kruipen, gaan die rol ieder met hun eigen signatuur tot leven brengen en daar kijk ik nu al naar uit", zegt Maurice Wijnen, creative director bij MediaLane. Eerder werd al bekendgemaakt dat Shanna Slaap en Samir Hassan de rollen spelen van Daniëlle en Tom, het jonge stel dat elkaar ontmoet dankzij hun verliefde honden.

Van der Meij is momenteel te zien in Stoornis of My Life, Maas in de tv-serie Woeste Grond en Carreon speelde afgelopen seizoen de hoofdrol in de musical Dear Evan Hansen. De musical 101 Dalmatiërs is vanaf oktober te zien in theaters door heel Nederland.