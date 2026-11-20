Van Dik Hout heeft vrijdag het nieuwe album Teveel Is Niet Genoeg uitgebracht. Het is het tiende studioalbum van de Nederlandse band. De plaat bevat tien nummers die zijn opgenomen in Berlijn, Londen en Noord-Holland.

Voor het album werkte Van Dik Hout samen met verschillende artiesten en producers. Zo werd de single Als Ik Het Hart Had geschreven met onder anderen Zoë Livay en Paul de Munnik. "Voor de liedjes op dit album hebben we meer dan ooit met verschillende collega's en producers gewerkt", zegt zanger Martin Buitenhuis.

Volgens Buitenhuis wilde de band het dit keer anders aanpakken, maar bleef het vertrouwde geluid behouden. "Vanaf het moment dat het eerste akkoord klinkt, is het gewoon weer vertrouwd Van Dik Hout. Ik denk dat dat ook onze kracht is."

De band viert de release vrijdag en zaterdag met twee uitverkochte concerten in poppodium Victorie in Alkmaar. Daarna volgen optredens in onder meer Utrecht, Groningen, Leiden en Amsterdam.