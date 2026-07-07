Sacha Baron Cohen heeft in het geheim een nieuwe film rond zijn personage Ali G opgenomen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde vakblad Variety.

Ali G is een van de bekende fictieve personages die Cohen door de jaren heen heeft bedacht. Begin jaren 2000 maakte hij zijn opwachting in de satirische sketchshow Da Ali G Show. In 2002 speelde hij de hoofdrol in de film Ali G Indahouse. Een woordvoerder van Cohen gaf geen commentaar aan Variety over de nieuwe film.

De 54-jarige Cohen heeft ook films gemaakt over zijn andere typetjes. In 2006 verscheen Borat, in 2020 Borat Subsequent Moviefilm. Over zijn fictieve karakter Brüno Gehard maakte Cohen in 2009 een film.