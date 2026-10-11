Sophie Keizer, de verloofde van Bilal Wahib, is op 6 oktober bevallen van haar zoon. Dat meldt het koppel zondag op Instagram. "Geboren op 6 oktober 2026, de allerliefste Nayel Louay Wahib", schrijven zij bij een foto waarop zij de baby vasthouden.

Meer details hebben zij niet gedeeld. De 27-jarige artiest maakte eerder dit jaar bekend dat hij en Sophie een jongetje verwachtten. Wahib en de styliste leerden elkaar kennen via Instagram en zijn inmiddels zo'n zeven jaar samen.

De acteur stelde eerder in gesprek met SLAM! dat hij zich niet echt voorbereidde op het vaderschap. "Ik denk dat het wel goed gaat komen", zei Wahib toen.