Het kan Robbie Williams "niks schelen" dat het nieuwe kerstnummer van Olivia Rodrigo gelijkenissen vertoont met zijn hit Candy. De Britse zanger heeft op Instagram gereageerd op de fans die take me home (4 christmas) te veel vinden lijken op Williams' nummer uit 2012.

"Volgens mij is ze in een van haar nieuwe nummers per ongeluk op een echo van iets van mij gestuit. En weet je wat? Het kan me niks schelen", schrijft hij. "Ik weet niet of er technisch gezien een probleem is met uitgeversrechten, een auteursrechtkwestie of helemaal niets. En ik wil het ook niet weten. Ik ga niet achter haar aan." Williams benadrukt daarbij zijn bewondering voor de zangeres.

De zanger grijpt het moment aan om mensen die overeenkomsten tussen nummers zoeken te bekritiseren. "Een deel daarvan begrijp ik volkomen. Maar het meeste is volgens mij complete bullshit", benadrukt hij. "Er bestaan maar zoveel noten. Maar zoveel akkoorden. Je kunt ze maar op zoveel manieren combineren voordat je onvermijdelijk op een plek uitkomt waar al iemand anders is geweest." Williams vindt dit "claimjagerij" en noemt het "walgelijk". Hij benadrukt dat hij op een punt in zijn carrière staat dat hij zich deze houding kan veroorloven.

Williams wil Rodrigo wel nog ergens anders op aanspreken. "Olivia, als je dit leest: ik vind je verdomd briljant. Maar hou alsjeblieft op met zoveel vloeken", richt hij zich tot de zangeres. "En dat zeg ik! Ik vloek zelf als een ketter, maar zij laat mij klinken als een Victoriaanse schooljuf." Tot slot wenst hij haar een fijne kerst.