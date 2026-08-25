Veronica eert Parton met elk uur muziek van overleden icoon

Radio Veronica staat woensdag in het teken van de overleden Dolly Parton. De zender draait van 9.00 tot 17.00 uur, een verwijzing naar haar grote hit 9 to 5, elk uur een nummer van het country-icoon.

"Het overlijden van Dolly Parton raakte in de groepsapp van Radio Veronica meteen een gevoelige snaar", zegt radiomaker Gerard Ekdom. "Zij en haar muziek hebben zo'n indruk gemaakt op velen. Dolly is een legende en die verdient het om geëerd te worden. Daarom kwam het idee om ieder uur van '9 to 5' te openen met luisteraars die hun favoriete Dolly Parton-muziek aanvragen."

In de ochtendshow van Ekdom komt Douwe Bob langs om live muziek van Parton te spelen. Ook spreekt de dj met Frank Evenblij, die een documentaire over Parton maakte en daarbij een grote fascinatie voor de zangeres ontwikkelde.