Veronica van Hoogdalem gaat trouwen met haar partner Keyennu. Dat maakte het stel donderdag via Instagram bekend. "I SAID YES", schreef Van Hoogdalem bij een reeks foto's.

De presentatrice noemde het "een droom die uitkomt". Verschillende bekende Nederlanders, onder wie Renze Klamer, Quinty Misiedjan en Jörgen Raymann, feliciteerden het stel in de reacties.

De 37-jarige Van Hoogdalem en haar partner kregen in 2025 een kind samen. Momenteel is Van Hoogdalem, onder meer radio-dj bij NPO Blend, in verwachting van een tweede kindje.