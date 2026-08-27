Vervolg Once Upon a Time... in Hollywood in december op Netflix

Het vervolg op de film Once Upon a Time... in Hollywood is eind dit jaar te zien. De film met de titel The Further Mis-Adventures of Cliff Booth wordt eerst twee weken in IMAX-theaters vertoond en is vervolgens te zien op Netflix, heeft de streamingdienst bekendgemaakt.

Brad Pitt keert terug in de rol van stuntman Booth. In het origineel uit 2019 probeerden Booth en acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) in 1969 zich staande te houden in een snel veranderende filmindustrie. Pitt kreeg destijds een Oscar voor zijn rol.

Het vervolg, geregisseerd door David Fincher en geschreven door Quentin Tarantino, speelt zich af in 1977. DiCaprio doet niet mee, wel zijn er rollen voor onder anderen Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II en Peter Weller.