Vervolgserie op jaren 90-klassieker Clueless komt er toch

De vervolgserie op de film Clueless gaat toch gemaakt worden. Nadat streamingdienst Peacock plannen voor de serie schrapte, heeft het project een doorstart gemaakt bij Paramount+.

De nieuwe serie, waarbij actrice Alicia Silverstone terugkeert als haar personage Cher Horowitz, volgt op de cultfilm uit 1995 van Paramount Pictures. Cher is nu de eigenaar van een succesvol bedrijf en moeder van een dochter die net naar de middelbare school gaat. In het origineel is Cher zelf het populairste meisje van de middelbare school. Net als het origineel speelt de serie zich af in Los Angeles.

Silverstone produceert de serie zelf met onder anderen Amy Heckerling, de regisseur van de originele film. Verder werken de makers van de populaire series The O.C. en Gossip Girl mee aan het project, samen met Freakier Friday-schrijver Jordan Weiss. CBS Studios is de producent. Het is nog niet bekend wanneer de productie van start gaat.