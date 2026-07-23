Victor Wembanyama debuteert op cover van nieuwe basketbalgame

Victor Wembanyama siert dit jaar de cover van de standaardeditie van de nieuwe basketbalgame NBA 2K27, die op 4 september verschijnt. Het is voor het eerst dat de speler van de San Antonio Spurs op het hoesje van het spel staat. Met zijn 22 jaar is hij bovendien een van de jongste coversterren ooit.

Alleen Zion Williamson was jonger toen hij in 2020 op 20-jarige leeftijd de cover van NBA 2K21 sierde. Net als Wembanyama waren ook Chris Paul en Anthony Davis 22 jaar oud toen zij als coversterren fungeerden voor respectievelijk NBA 2K8 in 2007 en NBA 2K16 in 2015.

Naast Wembanyama maakt dit jaar ook Caitlin Clark (24) haar debuut op de cover van het basketbalspel. Zij staat op de deluxe-uitgave van de game. Derrick Rose staat op de hoes van de zogeheten Ultra Edition. De oud-speler van onder meer de Chicago Bulls, die twee jaar geleden met pensioen ging, stond al op de cover van NBA 2K13.