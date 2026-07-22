Victoria Monét komt in oktober met tweede studioalbum

Victoria Monét komt na drie jaar weer met een nieuw album. De Amerikaanse Grammywinnares maakte woensdag bekend dat haar tweede album Frequency of Love op 2 oktober verschijnt. Gelijktijdig met de aankondiging bracht Monét de single Reach Out uit.

Frequency of Love is de opvolger van haar debuutalbum Jaguar II, waarvoor ze in 2024 een Grammy voor beste R&B-album won. Dat jaar won de 37-jarige zangeres ook een Grammy voor beste nieuwe artiest.

Monét is onder meer bekend van nummers als On My Mama en samenwerkingen met artiesten als Ariana Grande. Onlangs stond ze nog op het podium als special guest tijdens de tour van Bruno Mars, die optrad in de Johan Cruijff ArenA.