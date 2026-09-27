Videoclip YĪN YĪN valt in de prijzen op Nederlands Film Festival

De videoclip voor In Search of Yang van de Nederlandse band YĪN YĪN heeft bij de NFF Muziekvideo Awards de prijs voor beste videoclip gewonnen. Regisseur Sharif Abdel Mawla ontving de prijs op het Nederlands Film Festival.

De jury prees onder meer de gelaagdheid van de clip. "Er is duidelijk voelbaar dat hier een regisseur met een eigenzinnige visie achter zit, een stijl die ook internationaal interessant is en waar je als kijker meer van wil zien", staat in het juryrapport. Volgens de jury is de clip ook "een goed voorbeeld van hoe je eerst een personage sterk kan introduceren, en de kijker vervolgens zelf kan laten zoeken naar wat het zou kunnen betekenen." De vakjury bestond uit regisseur Simon Becks, regisseur Safi Graauw, Director of Photography Lola Mooij, zangeres Naaz Mohammed en muziekjournalist Atze de Vrieze.

Zaterdag werd ook de award voor nieuw talent uitgereikt. Deze ging naar Isabelle Hart, Leilah van der Meer, Dean Enkelaar en Quint den Enting voor Miracles Might Happen.

Het videoclipprogramma NFF Muziekvideo Awards, voorheen Fullscreen, is een nieuwe samenwerking met creatief productiebedrijf 10/10. Voorheen presenteerde het NFF het programma Fullscreen, waarin de muziekvideo centraal stond.