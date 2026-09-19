Videogame The Blood of Dawnwalker had budget van maar 40 miljoen

De nieuwe videogame The Blood of Dawnwalker, die begin september verscheen, had 'slechts' een budget van 40 miljoen dollar. Games van grotere studio's doen het meestal met een budget van tientallen, zo niet honderden miljoenen meer. Ontwerper Konrad Tomaszkiewicz zegt tegen persbureau Bloomberg ondanks het kleine budget blij te zijn met de ontvangst van het spel.

Hij had eerder met schrijver Jakub Szamalek samengewerkt aan de populaire videogame The Witcher 3 en wilde na het vertrek bij de ontwikkelaar van dat spel vijf jaar geleden iets nieuws maken. Dat werd The Blood of Dawnwalker, over een halve vampier die dertig dagen en nachten krijgt om zijn familie te redden. Het bijzondere aan dit spel is dat gamers bij iedere opdracht die ze doen, minder tijd krijgen voor de hoofdmissie. "We zeiden dat het gekkenwerk was, maar dat we het zouden proberen", aldus Tomaszkiewicz.

Ondanks het kleine budget en de ongebruikelijke tijdsfactor in de gameplay, kreeg het spel overwegend lovende recensies en gingen er in de eerste week na de release ruim 1 miljoen exemplaren over de toonbank. "Uiteindelijk hebben we een zeer goede productie gedraaid zonder veel grote problemen", stelt Tomaszkiewicz. Ook ontwikkelaar Rebel Wolves is "extreem" blij met de resultaten tot dusver.