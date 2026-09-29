Streamingdienst Videoland gaat ook podcasts aanbieden. Onder meer Moordcast van Dionne Slagter verschijnt vanaf volgende maand exclusief op Videoland, werd dinsdag bekendgemaakt.

Bankzitters de Podcast stapt eveneens exclusief over naar het platform. Er worden ook nieuwe podcasts geïntroduceerd, zoals Niet Voor Uitzending van Renze Klamer, Tom van 't Einde en Gijs Rademaker. Ook Kees en Joep van der Spek en John van den Heuvel en Robert de Hoog maken een podcast. Daarnaast werkt RTL Nieuws aan een dagelijkse podcast waarin het nieuws van de dag wordt besproken en komt er een podcast met het nieuws uit Amerika van correspondent Erik Mouthaan en verslaggever Raquel Schilder.

"We geloven dat de toekomst van entertainment niet draait om één soort content, maar om het samenbrengen van makers, verhalen en fans op één plek", zegt directeur content Peter Lubbers van RTL en Videoland.

De eerste podcasts zijn vanaf 8 oktober beschikbaar. Later worden er nog meer podcasts bekendgemaakt en toegevoegd.