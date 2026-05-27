Vierde seizoen Lord of the Rings-serie in ontwikkeling

De makers van de Lord of the Rings-serie The Rings of Power zijn voorzichtig begonnen met plannen voor een vierde seizoen van de Prime Video-reeks. De opnames moeten begin 2027 van start gaan, meldt The Hollywood Reporter.

Een officieel besluit voor het vierde seizoen is nog niet genomen, maar Prime Video is volgens de entertainmentsite optimistisch over het voortzetten van de serie. Het derde seizoen komt in november online. De vierde reeks is dan waarschijnlijk in 2028 te zien.

Het eerste seizoen van The Rings of Power, dat zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen uit The Hobbit en The Lord of the Rings afspeelt, had de grootste seriestart in de geschiedenis van Prime Video. Seizoen drie speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen van seizoen twee af, op het hoogtepunt van de oorlog tussen de elfen en Sauron.