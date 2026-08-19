Village People-zanger Victor Willis stierf aan leverkanker

Victor Willis, de eind juni overleden zanger van de Amerikaanse discogroep Village People, leed aan een vorm van leverkanker. Dat maakte zijn weduwe bekend op Facebook. Aanvankelijk werd gemeld dat de artiest op 74-jarige leeftijd was overleden "na een korte maar agressieve ziekte".

Volgens Karen Willis stierf Victor aan de gevolgen van "leverkanker met uitzaaiingen", een ziekte die veel voorkomt in zijn familie. "Ook zijn moeder is aan leverkanker overleden, net als verschillende andere familieleden."

Willis was de oorspronkelijke zanger van Village People en verwierf met de groep in de jaren zeventig internationaal grote bekendheid. De groep is onder meer bekend van hits als YMCA, In The Navy en Go West. De leden waren doorgaans verkleed als herkenbare figuren zoals een cowboy, indiaan, agent en bouwvakker. Willis was de politieman.