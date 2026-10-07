Twee kinderboeken van Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond met het predicaat Gouden Boek en Platina Boek. De Verkleinstraal heeft de gouden status behaald met meer dan 75.000 verkochte exemplaren. De Tijdmachine is met ruim 150.000 verkochte boeken goed voor de platina status, meldt boekenkoepel CPNB.

Vink en Van Grinsven werden woensdag in RTL Boulevard verrast met de oorkondes. "Wauw, wat een onwijze eer! We zijn er ontzettend trots op dat het ons lukt om zoveel kinderen met plezier aan het lezen te krijgen", aldus het koppel. De boekenreeks De Avonturen van Rutger, Thomas & Paco, waar de twee bekroonde boeken deel van uitmaken, gaat over de twee youtubers en hun hond Paco.

De CPNB kent sinds 2012 oorkondes toe aan boeken die bepaalde verkoopaantallen behalen. Voor kinderboeken ligt de grens voor goud op 75.000 exemplaren en voor platina op 150.000. Bij 200.000 verkochte exemplaren spreken ze van een diamanten status.