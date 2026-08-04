De Amerikaanse actrice Viola Davis speelt de hoofdrol in de aankomende thrillerserie Ascent. De serie wordt gemaakt door schrijver John Logan, die eerder onder meer de James Bond-films Skyfall en Spectre maakte, meldt Deadline.

Ascent gaat over succesvolle crisismanager Catriona Vail (Davis) die haar vaardigheden moet inzetten om haar eigen dochter te redden. "Ik ben ontzettend enthousiast over dit avontuur met de geweldige John Logan", aldus Davis. "Hiermee hebben we de loterij gewonnen!"

Davis is bekend van de serie How to Get Away with Murder en de films The Help en Fences. Ze won onder meer een Oscar, een Emmy, zes Actor Awards en een BAFTA.

Ascent wordt geproduceerd door Paramount. Het is niet bekend wanneer de show verschijnt.