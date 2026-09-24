Viviënne van den Assem zou weer meer willen acteren

Viviënne van den Assem zou in de toekomst weer meer willen acteren. Volgens de presentatrice is dat "toch mijn eerste liefde", zei ze donderdag in het RTL 4-programma Casa Di Beau.

De 42-jarige Van den Assem, tegenwoordig vooral te zien als een van de gezichten van RTL Boulevard, moest in gesprek met Beau van Erven Dorens toegeven dat ze tegenwoordig niet veel meer acteert. "Dat is eigenlijk te lang geleden naar mijn zin", zei ze. "Maar ik weet ook hoe dat gaat. Ik heb op een gegeven moment mijn pijlen gericht op presenteren en dan word je minder gevraagd om audities te doen en dan langzaam verdwijnt dat."

De presentatrice zegt dat ze er eigenlijk een keer "heel productief" mee aan de slag moet. "Maar die tijd is er voor mij nu niet. Die komt hopelijk wel weer. Ik zou het wel leuk vinden."

Van den Assem had haar eerste rollen in soaps als Goudkust en Onderweg naar Morgen. Ze brak daarna bij het grote publiek door in de jeugdserie ZOOP. Ook had ze rollen in de misdaadseries Deadline en Flikken Maastricht.