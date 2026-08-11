Cristiano Ronaldo is in het huwelijksbootje gestapt. De 41-jarige stervoetballer heeft het ja-woord gegeven aan zijn vriendin, Georgina Rodriguez.

Het tweetal deelde dinsdagavond op Instagram een foto van de twee ringen. Volgens Portugese media heeft de woordvoerder van Ronaldo het nieuws bevestigd.

Ronaldo (41) en Rodriguez (32) kennen elkaar sinds 2016. De voetballer speelde toen voor Real Madrid, zijn vriendin werkte in een Gucci-winkel. In 2017 kregen ze hun eerste dochtertje. Inmiddels hebben zij meerdere kinderen.