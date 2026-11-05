Bezoekers die bij de aankomende uitvoering van The Passion willen zijn, moeten voor het eerst een kaartje kopen. Een ticket voor het optreden op 25 maart kost 7,50 euro, meldt omroep KRO-NCRV, die The Passion organiseert, op de website.

Volgens de omroep is er maar beperkte ruimte op de locatie in het centrum van Ootmarsum. "Omdat iedere locatie anders is, vraagt ook iedere editie om een andere aanpak", schrijft de KRO-NCRV. De bijdrage van 7,50 is "een bescheiden vergoeding voor de administratieve en organisatorische kosten die komen kijken bij het ontvangen en begeleiden van het publiek op locatie". Inwoners van Ootmarsum krijgen voorrang bij de ticketverkoop, maar mensen die al een hotel hebben geboekt niet.

The Passion vindt komend jaar plaats op het historische Kerkplein in Ootmarsum. Dat werd in september bekendgemaakt door de Poaskearls, die traditioneel door de straten van Ootmarsum lopen om het paasfeest aan te kondigen. "Sommige plekken lijken gemaakt voor The Passion en Ootmarsum is zo'n plek", zei directievoorzitter bij KRO-NCRV Arie Koornneef destijds.

De uitvoering wordt net zoals eerdere edities live uitgezonden op NPO 1.