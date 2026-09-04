De voorbereidingen voor het vierde seizoen van de serie Sleepers zijn inmiddels begonnen. Dat hebben de producenten van de serie laten weten. Sleepers gaat verder zonder Teun Kuilboer, die eerder dit jaar uit de serie stapte.

"Nadat Teun Kuilboer had aangegeven niet langer deel uit te willen maken van de serie, zijn Videoland en Fiction Valley met hem in gesprek gegaan. Daarop is wederzijds besloten de samenwerking niet voort te zetten", laten de producenten weten. "Ook met betrokken cast- en crewleden is contact opgenomen over de signalen rond de werksfeer. Dit gaf geen aanleiding tot verdere stappen."

De producenten laten weten op een later moment met een update te komen over de verdere invulling en cast van het vierde seizoen van Sleepers.

Kuilboer plaatste deze week een filmpje op Instagram waarin hij zei te overwegen meer te vertellen over wat er achter de schermen bij Sleepers is gebeurd. Hij kondigde in februari aan te stoppen vanwege een "onwerkbare situatie".