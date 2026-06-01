Ronald LaPread, medeoprichter en voormalig bassist van de Commodores, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de dochter van de Amerikaanse artiest bekendgemaakt.

"Met groot verdriet moet ik mededelen dat mijn vader Ronald LaPread is overleden", schrijft muziekproducent Soraya LaPread in een bericht op Instagram. De doodsoorzaak van de muzikant is niet bekend. LaPread maakte van 1970 tot 1986 deel uit van de band.

De Commodores werden eind jaren zestig opgericht. De groep bestond aanvankelijk uit Thomas McClary, Lionel Richie, Walter Orange, William King en LaPread. De band scoorde wereldwijde hits met nummers als Just To Be Close to You en Easy.