Philipp Mehrtens, voorheen lid van een Duitse boyband, is zondag gekozen tot voorzitter van Werder Bremen. De 48-jarige voormalig artiest was de enige kandidaat en volgt Hubertus Hess-Grunewald op bij de club uit de Bundesliga.

Mehrtens maakte in de jaren 90 deel uit van de uit Bremen afkomstige boyband First Love.

De eerste wedstrijd voor Mehrtens als voorzitter is die van volgende week tegen rivaal Hamburger SV. "Het zou de kers op de taart zijn als er volgende week in de Noord-Duitse derby nog eens drie punten bij zouden komen", zei Mehrtens bij zijn presentatie.