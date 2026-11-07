Voormalig Midden-Oosten-correspondent Thomas Loudon is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn oud-werkgever NOS zaterdag bekend. De journalist leed aan een langzaam groeiende vorm van kanker, een diagnose die hij vorig jaar kreeg en waaraan hij eerder deze week overleed.

Loudon werd in 2001 volgens de omroep de eerste Nederlandse (video)journalist die zich in Iran vestigde na de Islamitische Revolutie eind jaren zeventig. In 2003 vertrok Loudon naar Caïro, waar hij voor de NOS Midden-Oosten-correspondent werd. Later deed hij dat vanuit Jordanië, voordat hij in 2007 terugkeerde naar Nederland.

De journalist, die de laatste jaren volgens de NOS actief was als documentairemaker, werd zaterdag in rouwadvertenties in het NRC herdacht door familie, vrienden en oud-collega's.