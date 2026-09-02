De Britse voormalige zanger Gary Glitter heeft woensdag in de rechtbank in Londen gezegd dat hij niet schuldig is aan de zedendelicten waar hij van wordt verdacht.

De 82-jarige Paul Gadd, zoals Glitter echt heet, wordt beschuldigd van 'onwettige geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 13 jaar', wat betekent dat het slachtoffer te jong was om legaal toestemming voor seks te geven. Ook wordt hij beschuldigd van drie gevallen van ontucht met een meisje jonger dan 14 jaar.

De zedendelicten zouden hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1978 en 1981 in zijn toenmalige woning in de Londense wijk Kensington. Gadd werd al meerdere keren veroordeeld voor zedendelicten met minderjarigen. In 2015 kreeg hij een gevangenisstraf van zestien jaar voor het seksueel misbruiken van drie minderjarige meisjes. Hij kwam in 2023 vervroegd vrij.