Voorstelling over activist Marsha P. Johnson gaat op tour

De theatervoorstelling Wachten op MARSHA, over activist Marsha P. Johnson gaat de komende maanden op tournee. Het stuk van Raymi Sambo en toneelgroep ITA was tijdens de World Pride in Amsterdam te zien. Nu speelt het stuk drie maanden in theaters door heel Nederland.

In het stuk komt een groep queeractivisten in opstand tegen de toenemende pesterijen en het toenemende geweld tegen lhbti'ers. Zij doen dit in navolging van de Stonewall-rellen in 1969. Queers vochten terug nadat de politie een bekende gayclub in New York wilde ontruimen. Een van de activisten was Marsha P. Johnson.

In het theaterstuk spelen Ro Verwey, Lars Brinkman, Marie-Claire Molly, Maartje Strijk en Jan van Est. De voorstelling is onder meer te zien in Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Gouda, Haarlem, Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Tilburg.