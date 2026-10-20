Voorstelling Sherlock Holmes ontvangt Gouden Ticket Award

De theatervoorstelling Sherlock Holmes heeft nog voor de première meer dan 25.000 tickets weten te verkopen. Voor de prestatie ontving de cast dinsdag een Gouden Ticket Award. De eerste voorstelling is te zien op 14 november, gevolgd door de officiële première op 29 november.

Producent Rick Engelkes ziet de prestatie als een "prachtige start van de tournee". "Dat we nog vóór de eerste voorstelling 25.000 kaarten hebben verkocht, is bijzonder. Het laat zien hoe groot de aantrekkingskracht van Sherlock Holmes nog altijd is."

Mark Rietman en Fockeline Ouwerkerk spelen de hoofdrollen in de voorstelling. Het script is geschreven door Jibbe Willems en de regie is in handen van Jasper Verheugd.