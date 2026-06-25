Voorstellingen Willem van Oranje afgelast vanwege extreme hitte

De voorstellingen van vrijdag en zaterdag van de musical Willem van Oranje zijn wegens de hitte geannuleerd. "De veiligheid en gezondheid van publiek, cast, crew en medewerkers staan voorop", valt te lezen op de website van de musical.

De organisatie baseert zich op het weeralarm van het KNMI en het advies van Rijkswaterstaat om alleen de weg op te gaan als dat nodig is. "Onder deze uitzonderlijke omstandigheden achten wij het niet verantwoord de voorstellingen door te laten gaan." Voor de eerste keer geldt in Nederland code rood vanwege de verwachte hoge temperaturen.

De bezoekers met een kaartje voor de geschrapte voorstellingen worden rechtstreeks geïnformeerd over nieuwe speeldata of passende alternatieven. De musical draait in het speciaal daarvoor gebouwde Prinsentheater in Delft.