Vriendin André Hazes moest wennen aan realityserie

De vriendin van André Hazes, Noa Braaf, moest erg wennen aan het idee van een realityserie over hun leven. Toen het stel elkaar leerde kennen, stond de serie André Hazes: En Nu... al gepland, vertelt Hazes in een interview met ANP. "Toen het serieus werd, zei ik: helemaal leuk, maar er komt een realitysoap, dus daar moet je in", aldus de zanger.

"Daar moest ze echt wel even om slikken", vervolgt Hazes. "Maar ze groeit er echt in en ze doet het supergoed. Ze spat gewoon van het scherm. We zitten nu in de laatste week van de opnames en ze zei: 'jammer dat het straks voorbij is'."

Hazes wist dat hij een realityserie wilde maken, dankzij de podcast ADHAZES die hij met zijn zus Roxeanne maakt. "Ik mag daarin precies zijn wie ik ben, dus die podcast is heel belangrijk." Roxeanne wilde volgens Hazes direct meedoen met de televisieserie. "Twee jaar geleden had ze dat niet gezegd, denk ik, maar ik garandeerde dat het precies de podcast zou zijn, maar dan met beeld."

'Afschermen'

In En Nu... komt ook zijn zoontje Dré voor, onder meer tijdens een voetbalwedstrijd van de 9-jarige. In alle scènes is zijn gezicht geblurd. "Toen hij drie was, verscheen hij in de media nadat ik er een potje van had gemaakt", legt Hazes uit. "Toen heb ik met zijn moeder afgesproken om zijn gezicht altijd af te schermen. En dat werkt heel goed."

Volgens Hazes kan Dré daardoor relatief anoniem door het leven. "Als ik er niet bij ben, weet niemand wie hij is. En dat is de jeugd die wij hem willen geven." De zanger vindt het wel vanzelfsprekend dat zijn zoon in de realityserie voorkomt. "Het is ook een inkijk in zijn leven, natuurlijk."

'Gezellig'

Met de nieuwe serie wilde Hazes graag een "positief" beeld geven van zijn leven. "Ik heb eerder wel programma's gemaakt, die dan een negatieve twist kregen", verklaart hij. "Bijvoorbeeld de afkickkliniek, dat ik daar eindigde. En bij de vorige zaten er veel ruzies in, maar dat is helemaal niet meer mijn leven."

"Ik ben wie ik ben en daar schaam ik me niet voor. Een beetje provoceren hou ik wel van." Volgens Hazes is bijna alles bespreekbaar, behalve "sommige dingen". "Omdat ik gewoon echt niet wil dat dat afdoet aan de liefde of positiviteit. Ik wil heel graag laten zien hoe het wel is en hoe gezellig het is."

André Hazes: En Nu... verschijnt donderdag op RTL 5. Ook zijn de eerste twee afleveringen vanaf donderdag te streamen op Videoland.