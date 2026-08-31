Vrije Geluiden komt met nieuwe reeks op NPO 2

Het VPRO-muziekprogramma Vrije Geluiden komt met een nieuwe reeks op NPO 2. In de afleveringen staan artiesten en muziekstijlen uit verschillende delen van de wereld centraal, meldt de omroep maandag.

De eerste aflevering, die vanaf donderdag te zien is, draait om de Zuid-Afrikaanse artiest en componist Dumama. Zij brengt onder meer muziek van haar album Towards An Expanse ten gehore. Haar optreden werd opgenomen tijdens festival Rewire in Den Haag.

In de weken daarna zijn onder meer Diyet & The Love Soldiers en het Estse duo Puuluup te zien. Hun optredens werden opgenomen tijdens het Nijmeegse festival Music Meeting.