De vrouw van Matt Damon, Luciana Barroso, heeft in 2024 een hersenoperatie gehad, nadat een aneurysma was ontdekt. Een aneurysma is een uitpuiling van een bloedvat met een dunne wand en kan leiden tot een hersenbloeding. In een interview met magazine GQ spreekt Damon van "een enge gebeurtenis". "Het gaat goed met haar, maar ze moest een hersenoperatie ondergaan in de week voor de Oscars."

Damon keek naar eigen zeggen uit naar de Oscars, omdat hij er in 2007 niet bij kon zijn toen de film The Departed was genomineerd voor vijf Oscars. In 2024 was de film Oppenheimer, waarin Damon de rol van generaal Leslie Groves speelt, bovendien genomineerd voor dertien Oscars. Damon en Barroso moesten de uitreiking echter overslaan.

"Maar het was de eerste avond dat ze zich goed genoeg voelde om op te staan", aldus Damon. "Ze verraste me en pakte een jurk en we gingen naar een afterparty. Want ze wist nog dat ik er de vorige keer niet was." Volgens de acteur was het "heldhaftig" van Barroso om voor te stellen om toch naar een feestje te gaan.

Damon en Barroso zijn getrouwd sinds 2005. Samen hebben ze drie dochters.