Wagner Moura mogelijk in prequel Ocean's Eleven

Wagner Moura maakt mogelijk zijn opwachting in de prequel van de film Ocean's Eleven. Volgens diverse vakmedia onderhandelt de Braziliaanse acteur momenteel om zich bij de film aan te sluiten.

Van de film, die nog geen titel heeft, is wel al bekend dat Margot Robbie en Bradley Cooper er rollen in spelen. Cooper is ook regisseur. Moura zal naar verluidt de rol van de slechterik op zich nemen.

De 49-jarige Moura oogstte vorig jaar veel lof voor zijn rol in The Secret Agent. Hij won voor die rol de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes en werd later ook genomineerd voor een Oscar. Moura is ook bekend door zijn vertolking van Pablo Escobar in de Netflix-serie Narcos.