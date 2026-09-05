Walter De Donder wil geen andere Kabouter Plop

Walter De Donder zou niet graag zien dat op termijn een andere acteur zijn rol als Kabouter Plop overneemt. In een interview met het Belgische HLN zegt hij dat dat voor hem "mentaal te moeilijk zou zijn".

De inmiddels 65-jarige De Donder, ook bekend als Meneer de Burgemeester in de Samson-series, speelt al bijna dertig jaar de rol van Plop. Hij stelt dat hij het personage zo goed als zelf heeft gecreëerd. "Uiteraard is Studio 100 de intellectuele eigenaar van het product Plop en hebben zij het format bedacht, het kostuum bedacht en alles wat er rond zit. Maar het personage zelf, daar heb ik hart en ziel in gestopt. Dat heb ik zelf gedaan."

De Donder zou het liefst willen dat Studio 100 uiteindelijk "een mooi einde" aan het personage Plop zou geven. "Dat hij ofwel voorgoed diep in het kabouterbos verdwijnt en dat hij niet meer wil dat anderen zien wat hij in zijn leven doet. Of dat hij ver op reis zou gaan en nooit meer zou terugkeren. Dat hij zou sterven, dat zou triestig zijn. Dat gaan we niet doen."