Waylon verslagen na overlijden Parton: geen woorden voor

Waylon heeft "geen woorden voor" het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. "De countrymuziek heeft een van haar grootste sterren verloren…", schrijft de countryzanger dinsdag op Instagram. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd, maakte haar neef bekend. Op sociale media reageren bekende Nederlanders massaal op haar overlijden.

Douwe Bob heeft een video gedeeld waarin hij op zijn gitaar I Will Always Love You, een van Partons bekendste nummers, speelt. "R.I.P. Dolly Parton The queen", plaatst de zanger eronder. Ook de meidengroep OGENE, bestaande uit Lisa, Shelley en Amy Vol, reageert op Instagram. "Een icoon heeft het podium verlaten, maar legendes verlaten ons nooit echt", schrijven de zussen.

Radiopresentator Lammert de Bruin noemt Parton "een inspirator". "Altijd positief en vol liefde, zij was wat de wereld op dit moment zo hard nodig heeft", deelt hij met zijn volgers. "Ach ach van sommige mensen hoop je dat ze onsterfelijk zijn", reageert vakgenoot Emmely de Wilt.

Actrice Jelka van Houten laat weten diep geraakt te zijn door het overlijden van Parton, die hits als Jolene en Islands In The Stream op haar naam had staan. "Als ik haar dat hoorde zingen fantaseerde ik dat ik net zo leefde als Dolly op een porch met een gitaar. Dolly gaf licht ..was iedereen maar een beetje zoals Dolly", schrijft ze.

Ook haar zus Carice van Houten laat een reactie achter. "Rest in music Dolly", deelt de actrice onder een foto van de zangeres. Onder anderen Chantal Janzen, Patty Brard, Rob Kemps, Fred van Leer, Viktor Brand, Trijntje Oosterhuis en Gordon delen eveneens een portret van Parton.

Parton kwakkelde de afgelopen jaren met haar gezondheid en verscheen daardoor steeds minder in het openbaar.