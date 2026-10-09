De weduwe van Hugh Hefner heeft haar afkeuring geuit over de nieuwe film geïnspireerd op de Playboy-oprichter. Crystal Harris, die afscheid nam van de achternaam Hefner, heeft Jessica Biel op Instagram gevraagd om niet in Playmates te spelen. De 40-jarige Harris was van 2012 tot Hefners dood in 2017 met hem getrouwd.

"Overweeg alsjeblieft om niet de 'vrouw' van Hugh Hefner te spelen als deze film het Playboy-universum wil romantiseren", schreef de weduwe in haar bericht aan de actrice. "Ik was daadwerkelijk zijn vrouw, en ik heb in die relatie seksueel, emotioneel, financieel en fysiek misbruik meegemaakt. Veel andere vrouwen hebben ook beschuldigingen geuit van verkrachting, dwang, drogering en uitbuiting." Biel neemt in het regiedebuut van actrice Lorraine Nicholson de rol van de fictieve echtgenote van Hefner op zich.

"Ook zijn er zeer verontrustende zorgen over minderjarigen", ging Harris verder. "Ik hoop dat iedereen die bij deze film betrokken is, de tijd neemt om te luisteren naar de vrouwen die het hebben meegemaakt, voordat ze Hollywood helpen om er weer nostalgie van te maken." In een apart bericht aan haar volgers voegde Harris toe dat ze hoopt dat de film Hefner niet zal verheerlijken. Sinds de dood van Hefner heeft het model openhartig gesproken over het giftige klimaat in de Playboy Mansion en over het misbruik dat ze daar heeft meegemaakt. Ook andere Playboy-modellen hebben de afgelopen jaren soortgelijke ervaringen gedeeld.

Regisseur Nicholson schreef Playmates gebaseerd op haar jeugdvriendschap met de kinderen van Hefner. De film wordt omschreven als een coming-of-ageverhaal dat zich in Los Angeles afspeelt en draait om de 13-jarige Elle, die de Playboy Mansion beschouwt als haar tweede thuis.