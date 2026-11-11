De NTR laat de kijkers van Het Sinterklaasjournaal nog steeds in spanning over de vraag wie de mijter van Stefan de Walle overneemt. Ook in de aflevering van woensdag werd de identiteit van de opvolger niet geopenbaard. Wel diende zich in Het Sinterklaasjournaal omroepbaas Jan Slagter aan, die zei dat hij "de kleren wel aantrekt, dan is het probleem opgelost".

De Pieten proberen in Het Sinterklaasjournaal al drie dagen te achterhalen waar Sinterklaas gebleven is. Burgemeester Marieke Moorman van de Brabantse fusiegemeente Land van Cuijk waar de Sint zaterdag aankomt, stelde woensdag in het programma dat zij er nog steeds in gelooft dat alles goedkomt. Ook presentatrice Merel Westrik verzekerde de kijkers dat de kinderen alsnog op cadeautjes kunnen rekenen.

De NTR maakte in september bekend dat dit jaar een nieuwe acteur als de goedheiligman te zien zou zijn in het Sinterklaasjournaal. De exacte reden van het afscheid van Stefan de Walle werd niet gedeeld. De acteur zelf liet doorschemeren dat hij de keuze niet zelf heeft genomen. De NTR heeft sinds september geen antwoorden gegeven op de vraag waarom De Walle is gestopt.

De omroep heeft wel beloofd dat zaterdag bij de intocht de nieuwe Sinterklaas te zien zal zijn.