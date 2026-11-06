KATSEYE heeft opnieuw shows afgezegd omdat een van de leden niet kan optreden. Megan Skiendiel herstelt momenteel van een hersenschudding, meldt de groep.

Het gaat om twee concerten in Chicago en Minneapolis. Eerder deze week werd ook een optreden in Detroit geannuleerd. KATSEYE wil de show "zo snel mogelijk inhalen".

"Het spijt ons enorm dat we onze fans teleurstellen", schrijft de meidengroep op sociale media in een bericht aan de fans. "We weten hoezeer jullie naar deze shows uitkeken en dat velen van jullie een lange reis hebben gemaakt om erbij te zijn. Dat nemen we niet licht op, en het spijt ons oprecht dat het zo is gelopen", voegden ze toe.

Verschillende leden van KATSEYE worstelen al langer met hun gezondheid. De groep treedt al een tijdje met z'n vieren op terwijl er eigenlijk zes leden zijn. Sophia en Manon liggen er langere tijd uit om zich "te richten op hun welzijn".