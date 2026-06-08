Bij het Gelredome in Arnhem wordt opnieuw geprotesteerd tegen de komst van Ye naar Nederland. De Amerikaanse rapper geeft maandagavond een concert in het stadion, zijn tweede in Nederland sinds 2013. Het protest is met een handvol demonstranten een stuk kleinschaliger dan dat van zaterdag. Toen waren er enkele tientallen betogers.

Ter hoogte van Ingang Noord heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een groot scherm neergezet. Daarop worden allerlei "kwalijke" uitspraken van Ye, beter bekend als Kanye West, getoond. De uitlatingen gaan onder meer over Joden en mensen uit de lhbtq-gemeenschap. Concertbezoekers bekijken de quotes en fotograferen de actie. Een enkeling gaat ook in gesprek met de demonstranten.

In meerdere landen zijn optredens van Ye afgezegd vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Later bood hij excuses aan en zei hij dat zijn uitspraken voortkwamen uit een bipolaire stoornis die hij kreeg na een auto-ongeluk.