Welmoed Sijtsma stapt over van WNL naar RTL

Welmoed Sijtsma maakt dit najaar de overstap van WNL naar RTL. De presentatrice krijgt daar vanaf begin volgend jaar haar eigen talkshow op RTL 4, heeft de zender maandag bekendgemaakt. De 35-jarige Sijtsma wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de nieuwe late avond van RTL.

RTL-directeur Peter Lubbers zegt dat Sijtsma precies brengt "wat we in de late avond zoeken: journalistieke scherpte en een sterke eigen signatuur". "Ze gaat voor de echte vraag, is niet bang voor ongemak, maar verliest daarnaast nooit de verbinding", legt hij uit. "Met Welmoed voegen we een krachtig journalistiek profiel toe aan RTL 4, met de energie die bij ons past. Ze informeert de kijker over de dag, maar zorgt er ook voor dat je met een glimlach naar bed gaat."

Sijtsma noemt de overgang "een fantastische volgende stap". "Ik heb een fijne, leerzame tijd gehad bij WNL en ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Bij RTL kan ik mijn liefde voor journalistiek en live-televisie op een nieuw podium verder uitbouwen en daar heb ik heel erg veel zin in."

De presentatrice is sinds 2018 in dienst bij WNL. Ze was een van de gezichten van Goedemorgen Nederland voordat ze een van de presentatoren van talkshow Op1 werd. Vorige zomer presenteerde ze samen met Sam Hagens Goedenavond Nederland en ook komende zomer maakt ze nog die talkshow. Sijtsma en Hagens presenteren dit keer om en om.

RTL richt de late avond opnieuw in na het stopzetten van de talkshow RTL Tonight. Eerder werd al bekend dat Klamer een eigen programma krijgt.