De wereldtournee van Shakira heeft inmiddels ruim 534 miljoen dollar (ongeveer 462 miljoen euro) opgebracht. De Colombiaanse zangeres verkocht wereldwijd meer dan 4 miljoen concertkaartjes. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse concertvakblad Pollstar.

Shakira sloot maandag een reeks van dertien concerten in Madrid af, waarvoor volgens haar management meer dan 700.000 bezoekers kwamen. De optredens vonden plaats in een speciaal gebouwd stadion in de Spaanse hoofdstad.

De 49-jarige zangeres staat deze week bovendien bovenaan de LIVE75-hitlijst van Pollstar, die artiesten rangschikt op basis van het gemiddelde aantal verkochte kaarten per concert. Voor de eerste negen shows in Madrid werden ruim 452.000 kaarten verkocht, gemiddeld ruim 50.000 per avond.

De Las Mujeres Ya No Lloran World Tour begon in februari 2025. Tijdens de concertreeks kreeg Shakira onder anderen Dua Lipa, Alejandro Sanz en Maluma als gastartiesten op het podium.