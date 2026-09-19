Wibi Soerjadi beëindigt concert vroegtijdig om technisch defect

Wibi Soerjadi heeft zijn optreden in Concertzaal Tilburg vroegtijdig beëindigd. Volgens de pianist werkte het klimaatsysteem in de zaal "niet naar behoren" door een technisch defect. "Ik voelde dat ik onder deze omstandigheden niet meer de kwaliteit kon leveren die ik van mezelf verlang", schrijft Soerjadi in een bericht op Instagram. Het concert zal worden verplaatst naar een nieuwe datum.

"Wie mij kent, weet dat ik op het podium alles wil geven. Muziek verdient volledige concentratie, vrijheid en overgave en mijn publiek verdient een topprestatie", schrijft Soerjadi. "Daarom heb ik besloten het concert niet voort te zetten." Een vertegenwoordiger van de directie heeft volgens Soerjadi het publiek uitleg gegeven over de situatie.

"Het spijt me oprecht voor iedereen die vanavond naar Tilburg is gekomen. Dank voor jullie begrip, warmte en steun. Ik hoop jullie allemaal terug te zien wanneer we dit concert onder de juiste omstandigheden alsnog kunnen beleven, zoals het bedoeld is", sluit Soerjadi zijn bericht af.