De kledingstijl van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine kan op de goedkeuring rekenen van modeblad Vogue. De Britse editie van Vogue heeft de prins en prinses van Wales een plekje gegeven in de lijst van vijftig best geklede beroemdheden.

"De garderobe van Catherine balanceert op subtiele wijze tussen koninklijke allure en een benaderbare uitstraling", schrijft British Vogue onder meer. "Hoewel de prinses zich misschien het meest op haar gemak voelt in haar klassieke buitenkleding, weet ze met haar elegante formele outfits telkens weer de aandacht te stelen - zeker wanneer ze die combineert met een schitterend sieraad uit de koninklijke collectie, en met prins William aan haar zijde." Het blad wijst onder meer op de looks van de prins en prinses rond het staatsbezoek van de president van Nigeria.

In de lijst met best geklede beroemdheden staan ook onder anderen Victoria Beckham, voetballers Jude Bellingham en Erling Haaland en zangeressen Olivia Dean en Charli XCX.