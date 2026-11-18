Prins William heeft op de laatste dag van zijn bezoek aan India een Bollywooddansvoorstelling bijgewoond. De prins van Wales klapte enthousiast voor de dansers die speciaal voor hem een opvoering deden. Hij ging vervolgens met hen op de foto.

Op de vraag of hij mee wilde doen aan een dansoptreden antwoordde hij tactisch: "Misschien de volgende keer". De prins zag de voorstelling bij een bezoek aan Dharma Productions, een van India's toonaangevende filmproductiebedrijven, dat binnenkort zijn vijftigjarig bestaan viert. "Hij was ontzettend blij ons te zien", vertelde een van de dansers na afloop aan People. "Hij vertelde ons dat hij het optreden leuk vond en vroeg of wij er ook van genoten hadden."

William is samen met zijn vrouw Catherine van maandag tot en met woensdag in India vanwege de uitreiking van de Earthshot Prize, een prestigieuze milieuprijs. De laatste dag begon voor het stel met een bezoek aan een textielschool in Mumbai. Terwijl William naar het productiebedrijf ging, was Catherine op bezoek bij een kraamkliniek. Later op woensdag staat een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi op de agenda.